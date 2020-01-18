نائب بالبرلمان الليبي يطالب بإدراج مسألة توزيع مداخيل النفط ضمن نقاشات برلين

طالب عضو بمجلس النواب الليبي بإدراج قضية التوزيع العادل لعوائد النفط ضمن جدول نقاشات مؤتمر برلين المزمع عقده غدا لمناقشة الأزمة الليبية، وذلك بعد ساعات من إعلان توقف صادرات النفط من عدد من الحقول شرقي البلاد

بنغازي - سبوتنيك. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، "نطالب مؤتمر برلين بوضع ملف توزيع عائدات النفط وتجاوزات حكومة الوفاق المالية ضمن أولوياته".

وأكد العقوري، الذي يرأس كذلك لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب الليبي، على أن "إغلاق المتظاهرين لميناء الزويتينـة النفطي بشرق البلاد هو امتداد لحراك شعبي أمتد منذ أعوام"، مطالباً "بالعدالة في توزيع عائدات النفط بين مناطـق ليبيا والاهتمام بالمناطق المنتجة للنفط والغاز" .

وأضاف "نحمل حكومة الوفاق والمجتمع الدولي مسؤولية ذلك وقد حذرنا مرارا من عواقب استحواذ تلك الحكومة على عوائد النفط وإنفاقها بدون مراعاة لجميع مناطق ليبيا وبدون أي رقابة برلمانية عليها".

وأردف "طالبنا بعثة الأمم المتحدة في عدة مناسبات بإدراج هذا الأمر ضمن أولوية الملفات التي يجب العمل عليها"، قائلاً :"لكن دون جدوى".

وأوضح العقوري بأن "المناطق التابعة لشرعية مجلس النواب تعيش أوضاع صعبة نتيجة عدم إعطائها مخصصاتها المالية من قبل حكومة الوفاق"، موضحاً "الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب تعمل في ظروف بالغة الصعوبة نتيجة لعدم حصولها على نصيب كاف من الموارد المالية والنتيجة أوضاع إنسانية صعبة".

وتابع "هناك تدهور حقيقي يعيشه سكان عدد كبير من المناطق التابعة لشرعية المجلس، في ظل ظروف قاسية أثرت على قطاع الصحة، وتسببت في نقص السيولة المالية لدى المصارف، ونقص المياه الصالحة للشرب وإمدادات الكهرباء في بعض المناطق، خاصة في هذا الشتاء البارد"، مضيفاً "لقد أثر حجب الموارد عن الحكومة على أداء البلديات الواقعة في منطقتها لمهامها".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن "الشعب الليبي الغاضب" قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية ردا على ما وصفه بـ "عدم سماع صوتهم في المظاهرات من قبل المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا ضد التدخل التركي"، في إشارة لإعلان تركيا إرسال قوات دعما لحكومة الوفاق الوطني غربي البلاد.

فيما أعلنت المؤسسة الونية للنفط لاحقا حالة القوة القاهرة ووقف صادرات النفط من موانئ لبريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة بأوامر من حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي، حذرة من أن ذلك سيؤدي ذلك إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل 55 مليون دولار.

وتستضيف العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا حول ليبيا، غدا الأحد، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.