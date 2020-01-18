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    الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019

    وقع أثناء تأدية الجنود للصلاة... تفاصيل جديدة وصادمة بشأن هجوم مأرب

    © REUTERS / Ali Owidha
    العالم العربي
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    نقل موقع "مأرب برس" اليمني، تفاصيل ومعلومات جديدة بشأن الهجوم الذي استهدف معسكرات للجيش اليمني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بمحافظة مأرب شرقي اليمن، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

    وقال مصدر عسكري للموقع إن أكثر من 30 جنديا من القوات الحكومية قتلوا فيما سقط العشرات منهم جرحى، مساء اليوم السبت، في هجوم بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

    وقال المصدر إن هجوما بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة استهدف معسكر الاستقبال التدريبي ومعسكر النصر، القريبين من جبال الفرضة التابعة لمديرية نهم، شمال مدينة مأرب.

    اليمن
    © AP Photo / Mohammed Huwais
    مقتل وإصابة أكثر من 40 من الجيش اليمني بقصف صاروخي لمعسكر بمأرب

    وأشار المصدر إلى أنه تم استهداف جامع معسكر النصر أثناء تأدية الجنود لصلاة المغرب بعدد من الغارات، مؤكدا أن العشرات من الجرحى والقتلى هم من كتائب الحماية الرئاسية التي كان يجري إعدادها للنزول إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

    كما قال مصدر طبي في مستشفى الهيئة العام بمأرب لـ"مأرب برس"، إن المستشفى استقبل حتى اللحظة 30 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.

    ولم تتبن "أنصار الله" القصف الصاروخي الذي يأتي عقب ساعات من توعد المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة العميد يحيى سريع، بـ"اتخاذ إجراءات مناسبة" رداً على تصعيد الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

    وشن الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، السبت، هجوماً واسعاً على مواقع تسيطر عليها "أنصار الله" في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

    وقال المركز الإعلامي للقوات الحكومية المسلحة اليمنية، في بيان، السبت، إن "الهجوم انطلق منذ فجر أمس الجمعة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن"، مؤكدا سقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي "أنصار الله".

    الى ذلك نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري قوله، إن "الحوثيين حشدوا قوات كبيرة لهم في مديرية نهم خلال الأسبوعين، لشن هجوم على القوات الحكومية، قبل أن تشن الأخيرة هجوما استباقيا مما أدى إلى مقتل 23 مسلحا حوثيا وثلاثة جنود حكوميين".

    جنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    مقتل وإصابة عشرات من "أنصار الله" في هجوم للجيش اليمني شرقي صنعاء

    و تسيطر قوات الشرعية اليمنية على غالبية أجزاء مديرية نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والتي تتجاوز مساحتها 1841 كلم مربع (أربعة أضعاف مساحة العاصمة أي أنها أكبر بأربع مرات من مساحة العاصمة ذاتها)، وتتميز جغرافيتها بسلاسل جبلية وعرة تطل مباشرة على العاصمة.

    وتحاذي "نهم" مديرية أرحب، البوابة الشمالية للعاصمة (يشكلان معا ثلث محافظة صنعاء بأكملها)، ومحافظتي مأرب والجوف (شمال شرق صنعاء)، ومديرية بني حشيش، أولى مناطق العاصمة، وبموقعها الاستراتيجي الهام، يرى مراقبون عسكريون أن استكمال تحريرها سيكون معركة "صنعاء" الأخيرة ضد جماعة "أنصار الله".

    انظر أيضا:

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    مقتل وإصابة عشرات من "أنصار الله" في هجوم للجيش اليمني شرقي صنعاء
    مقتل وإصابة أكثر من 40 من الجيش اليمني بقصف صاروخي لمعسكر بمأرب
    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, هجوم صاروخي, مأرب, اليمن
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