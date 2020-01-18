اليمن... تعزيزات سعودية جديدة تصل إلى عدن

وصلت، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية سعودية جديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بعدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن رتلا يضم مدرعات وآلية مصفحة تابعة للجيش السعودي، وصلت إلى مدينة عدن، قادمة من السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي في محافظة حضرموت (شرق اليمن).

وأضاف أن التعزيزات الواصلة اتجهت نحو معسكر التحالف العربي في مديرية البريقة غرب عدن.

ويتوالى وصول التعزيزات العسكرية السعودية إلى العاصمة المؤقتة عدن، منذ إعلان التحالف العربي، في 27 أغسطس/آب الماضي إعادة تموضع قواته بعدن لتكون بقيادة السعودية بدلا عن الامارات التي ظلت تقود قوات التحالف في المدينة لنحو 4 أعوام.

وأعلنت الإمارات في 30 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي سحب قواتها من عدن وتسليم المدينة بما فيها المطار الدولي والميناء، للقوات السعودية.

سبقها بيوم واحد في 29 أكتوبر الماضي وصول تعزيزات سعودية كبيرة إلى عدن على متن سفينة نقلت عشرات العربات والآليات ومنظومة اتصالات ومعدات ثقيلة يرافقها عشرات الجنود والضباط السعوديين.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.