إعلام: ارتفاع قتلى الهجوم الصاروخي على معسكر تدريبي في مأرب إلى 60 شخصا

أفادت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية مساء اليوم السبت بإن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هاجموا معسكر تدريب للجيش اليمني في مدينة مأرب ما أدى إلى مقتل 60 عسكريا وإصابة العشرات.

ونقلت الإخبارية عن مصادر قولها إن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

ولم تعلن "أنصار الله" مسؤوليتها عن القصف الصاروخي الذي جاء عقب ساعات من توعد المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة العميد يحيى سريع، بـ"اتخاذ إجراءات مناسبة" ردا على تصعيد الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وكان الجيش اليمني، قد شن بإسناد من تحالف دعم الشرعية، السبت، هجوما واسعا على مواقع تسيطر عليها "أنصار الله" في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات الحكومية المسلحة اليمنية، في بيان، السبت، إن "الهجوم انطلق منذ فجر أمس الجمعة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن"، مؤكدا سقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي "أنصار الله".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.