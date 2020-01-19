غسان سلامة يكشف خطة تحويل الهدنة في ليبيا إلى "وقف إطلاق نار دائم"

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إن "لديه خطة متكاملة لتحويل الهدنة الحالية إلى وقف لإطلاق نار حقيقي لكل العمليات العسكرية في ليبيا"، وسيعرضها على قمة برلين المزمع عقدها اليوم بحضور كبير، لكي يحصل منها على الموافقة والدعم.