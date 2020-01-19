أردوغان يهاجم حفتر مجددا ويدعو للوقوف ضد طموحات تجار الدم والفوضى في ليبيا

العالم العربي انسخ الرابط 5 0

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هاجم الرئس التركي رجب طيب أردوغان، مجدد، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مؤكدا أن "المجتمع الدولي لم يبد رد الفعل الضروري حيال الهجمات المتهورة التي قام بها في طرابلس.

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