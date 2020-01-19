إليسا تعلق على المظاهرات اللبنانية: أشعلتم لبنان بحقدكم... استحوا

علقت الفنانة اللبنانية، إليسا، على المسيرات والمظاهرات اللبنانية المستعرة، عبر تغريدات عدة.

ونشرت إليسا تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، عبرت من خلالها عن غضبها العارم عن استمرار فساد المسؤولين اللبنانيين وتمسك بعضهم بالسلطة.

يللي عم يصير مقرف ووقح. كيف بيرضو مسؤولين من راسن لأزغر واحد فيهن يصير بشعب واحد الشي اللي عم يصير هلق؟ العالم عم تنتفض عا فسادكن ولّعتو بيروت بحقدكن وقرفكن. استحوا فلو كلكن يعني كلكن بقا — Elissa (@elissakh) January 18, 2020

وقالت الفنانة اللبنانية:

للي عم يصير مقرف ووقح. كيف بيرضو مسؤولين من راسن لأصغر واحد فيهن يصير بشعب واحد الشي اللي عم يصير هلق؟ العالم عم تنتفض عا فسادكن ولّعتو بيروت بحقدكن وقرفكن. استحوا فلو كلكن يعني كلكن بقا.

وعادت إليسا وغردت مرة أخرى في اليوم نفسه، بعد احتدام المواجهة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، قائلة:

يا عيب الشوم عليكن يا سياسيي بلادي يا بلا ضمير

يا عيب الشوم عليكن يا سياسيي بلادي يا بلا ضمير — Elissa (@elissakh) January 18, 2020

ووقعت اشتبكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، يوم أمس السبت، أمام مقر البرلمان، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، استخدمت فيها القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بشكل كبير لتفريق المحتجين.

وتجمع المحتجون، الذين توافدوا من جميع المناطق اللبنانية لتأكيد "وحدة واستمرارية الثورة وللمطالبة بحكومة مستقلين مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات نيابية مبكرة"، أمام البرلمان.

ودعت قوى الأمن "المتظاهرين السلميين"، الابتعاد عن أماكن أعمال الشغب التي اندلعت في محيط مجلس النواب.