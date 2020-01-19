صحيفة قطرية تحذف تقريرا أثار ضجة في الدوحة وتقدم اعتذاراها

وقالت الصحيفة القطرية، على صفحتها الأولى: "اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات"، لافتة إلى أن تقريرها استند إلى مصادر غير رسمية.
↙ اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات#جريدة_الراية #قطرhttps://t.co/qpAfJOUq7r pic.twitter.com/3xbI8bIVh4
— الراية القطرية (@alraya_n) January 19, 2020
وكان نشطاء قد تحدثوا عن عدم وضوح نصوص في التعديلات الذي أدرجتها الصحيفة في تقريرها السابق، والذي لفت إلى أنه وبموجب التعديلات الجديدة في المادة 136 مُكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة.
وأضاف تقرير الصحيفة السابق، أن "العقوبة في التعديلات ستطبق إذا كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة"، في حين "تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
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