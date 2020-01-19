مسودة مؤتمر برلين بشأن ليبيا: تحث الامتناع على الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية

حثت مسودة بيان صادر عن مؤتمر برلين بشأن ليبيا، صباح اليوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني، بضرورة امتناع جميع الأطراف عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.

دعت مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، جميع الأطراف المتحاربة في ليبيا الامتناع عن الاقتتال أو الأعمال العدائية التي يمكنها التأثير على المنشآت النفطية.

وتعترف المسودة، بأن شركة النفط الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، هي الكيان الوحيد الشرعي المسموح له ببيع النفط الليبي.

وستتم مناقشة كافة بنود تلك المسودة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وتأتي هذه الدعوة، بعدما أغلقت القبائل المتحالفة مع الجيش الليبي جميع موانئ النفط في شرقي ليبيا.