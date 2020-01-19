إسرائيل تنشر منظومة تكنولوجية لكشف "الأنفاق" على الحدود مع لبنان

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، أن قوات الجيش بدأت بنشر بنية تحتية تكنولوجية لكشف ورصد أعمال الحفر تحت الأرض على الحدود مع لبنان، أي كشف "الأنفاق".

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بدأ #جيش_الدفاع اليوم الأحد بنشر بنية تحتية تكنولوجية لكشف ورصد مواقع حفر في المجال التحت أرضي على الحدود مع #لبنان. تستند البنية إلى تكنولوجيا فريدة من نوعها تمت ملاءمتها لملامح الأرض على الحدود الشمالية وسوف ترصد ما يجري في المجال التحت أرضي في خطوة وقائية pic.twitter.com/sVvZY3QsME — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 19, 2020

وأكد أدرعي في تغريدات له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن جميع نشاطات هذه البنية التقنية ستتم على الجانب الإسرائيلي.

وقال أدرعي:

بدأ جيش الدفاع اليوم الأحد بنشر بنية تحتية تكنولوجية لكشف ورصد مواقع حفر في المجال التحت أرضي على الحدود مع لبنان.

لقد كشف وأحبط جيش الدفاع قبل عام وخلال حملة #درع_الشمال الأنفاق الستة الخارقة للحدود التي قام #حزب_الله بحفرها. لقد تمكنت الحملة من ازالة قدرة فريدة قام حزب الله بإنشائها على مدار أعوام واستثمر فيها موارد هائلة. pic.twitter.com/JNxiQkNrDa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 19, 2020

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن البنية التحتية تستند إلى تكنولوجيا فريدة من نوعها تمت ملاءمتها لملامح الأرض على الحدود الشمالية لبلاده، وسوف ترصد ما يجري في المجال التحت أرضي في خطوة وقائية.

ونفى أفيخاي أدرعي حفر حزب الله اللبناني أي أنفاق أخرى على الحدود المشتركة مع إسرائيل، مؤكدا أنه لا توجد أية معلومات جديدة عن أنفاق أخرى قام الحزب بحفرها منذ إحباط أنفاقه، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية "درع الشمال" العام الماضي.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بعملية "درع الشمال"، العام الماضي، بهدف تدمير ما أسماه بـ"أنفاق" حزب الله، الخارقة للحدود المشتركة مع بلاده.