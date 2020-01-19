قطر تشيد محطة للطاقة الشمسية مع توتال وماروبيني

قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، اليوم الأحد، إن بلاده وقعت اتفافا مع "توتال" الفرنسية و"ماروبيني" اليابانية لتشييد مشروع طاقة شمسية قدرته حوالي 800 ميغاوات.

وأضاف الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أن تكلفة محطة الطاقة الشمسية الجديدة حوالي 1.7 مليار ريال (467 مليون دولار).

سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحفي عقب توقيع اتفاقيات مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية#لحياة_أفضل#التنمية_المستدامة#كهرماء@kahramaa pic.twitter.com/rfENr56OGf — مشاريع قطر (@ProjectsQatar) January 19, 2020

​ستملك سراج للطاقة، وهي مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية، 60 بالمئة في المشروع، بينما تحوز توتال وماروبيني الأربعين بالمئة الباقية.