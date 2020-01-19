تعليقا على الاحتجاجات… الحريري: توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة

حث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، المسؤولين في بلاده على التوقف عن هدر الوقت والعمل على تهدئة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بيروت، من خلال تشكيل الحكومة في أسرع وقت.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الحريري، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية.. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية".

وأضاف الحريري أن "بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة، دوران في المشكلة وليس حلاً".

خفنا على #بيروت البارحة لكنها لملمت كعادتها جراح ابنائها من قوى الأمن والمتظاهرين ومسحت عن وجهها آثار الغضب والشغب ودخان الحرائق. نسأل الله ان يمن على كل المصابين بالشفاء والسلامة وأن يجنب بلدنا خطر الوقوع في الفتن. ١/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) January 19, 2020

وقال الحريري:

خفنا على بيروت البارحة لكنها لملمت كعادتها جراح أبنائها من قوى الأمن والمتظاهرين ومسحت عن وجهها آثار الغضب والشغب ودخان الحرائق. نسأل الله أن يمن على كل المصابين بالشفاء والسلامة، وأن يجنب بلدنا خطر الوقوع في الفتن.

ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، رسالة إلى أهله في طرابلس والشمال، قائلا:

يعز عليّ أن يقال تم استقدام شبان باسمكم لأعمال العنف أمس. لكنني أعلم أن كرامة بيروت أمانة رفيق الحريري عندكم وانتم خط الدفاع عن سلامتها وضمير التحركات الشعبية ووجهها الطيب. احذروا رفاق السوء وراقبوا ما يقوله الشامتون بتخريب العاصمة.

أخيراً كلمة إلى اهلي في #طرابلس والشمال، يعز عليّ ان يقال انه تم استقدام شبان باسمكم لأعمال العنف أمس. لكنني أعلم ان كرامة بيروت أمانة رفيق الحريري عندكم وانتم خط الدفاع عن سلامتها وضمير التحركات الشعبية ووجهها الطيب. احذروا رفاق السوء وراقبوا ما يقوله الشامتون بتخريب العاصمة ٣/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) January 19, 2020