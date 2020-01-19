رئيس النواب الأردني: إسرائيل تعترف بها الحكومات والشعوب تراها كيانا غاصبا

قال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، اليوم الأحد، إن إسرائيل دولة تعترف بها الحكومات، وليس نحن الشعوب، فنحن نعتبرها كيان محتل مغتصب لأرض عربية فلسطينية.

وذكر الموقع الإلكتروني "السبيل"، صباح اليوم الأحد، أن الطراونة قد صرح بذلك تعليقا على طلب قدمه أحد أعضاء مجلس النواب الأردني، حول تسمية الاحتلال الإسرائيلي بـ "دولة العدو الصهيوني"، في مقترح قانون حظر استيراد الغاز.

وشدد رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، على أنه لا يمكن إضافة مسمى "كيان الاحتلال الصهيوني" لمشروع القانون، لأن الحكومات المختلفة تتعامل معها بأنه دولة "إسرائيل".

وفي السياق نفسه، وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على مقترح اللجنة القانونية الخاص بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، حيث صوت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح اللجنة القانونية في البرلمان الأردني القاضي بمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

وشهدت العاصمة الأردنية، عمان، احتجاجا شعبيا على اتفاقية الغاز مع إسرائيل التي تنص على توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.

وقالت وكالة "عمون" الأردنية، أمس السبت، أن مسيرة شعبية "انطلقت من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان اليوم الجمعة للمطالبة باسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي وضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بما فيها اتفاقية السلام وادي عربة".

وبحسب الوكالة فقد "رفع المشاركون في المسيرة شعارات ترفض الاتفاقية جملة وتفصيلا، باعتبارها رصاصات بصدور أبناء الشعبين الفلسطيني والأردني، مستهجنين عدم قيام الحكومة باستيراد الغاز من الدول العربية التي أبدت استعدادا لذلك".

ومن العبارات التي كتبت على بعض اللافتات التي رفعها المحتجون: "من الجنوب إلى الشمال... غاز العدو احتلال".