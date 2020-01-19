"أنصار الله" تعلن سقوط خسائر في صفوف الجيش اليمني بمواجهات في حجة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، إلحاق خسائر بالجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمواجهات في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن قواتها "شنت عملية هجومية مباغتة على مواقع للجيش جنوب غربي مديرية حيران الواقعة شمال غربي حجة، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العسكريين".

في سياق آخر، جدد طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، غاراته على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، أن "طيران التحالف نفذ 3 غارات على مواقع لأنصار الله في سلسلة جبال يام الاستراتيجية الممتدة كيلومترات من منطقة الفرضة في نهم إلى مفرق الجوف"، مشيرا إلى أن الغارات تأتي غداة مواجهات شهدتها السلسلة الجبلية التي يتقاسم الجيش و"أنصار الله" السيطرة عليها.

ويشهد اليمن، أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة منذ قرابة خمس سنوات بين الجيش اليمني وقوات حليفة مدعومة بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.

وبحسب الأمم المتحدة، "تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 تمويلا بمبلغ 4.2 مليار دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 20 مليون شخص يمني، بمن فيهم 10 ملايين شخص يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية كل شهر، وتم تمويل الخطة حتى أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بنسبة 71 بالمئة".