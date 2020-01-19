العراق... مسلحون يطلقون النار على محتجين داخل دائرة المشتقات النفطية بالديوانية

أطلق مسلحون مجهولون، صباح اليوم، نيران أسلحتهم تجاه محتجين داخل دائرة المشتقات النفطية في محافظة الديوانية العراقية.

أطلقت مجموعة مسلحة النار، صباح اليوم، على محتجين داخل دائرة المشتقات النفطية في مدينة الديوانية في العراق، بحسب ما نقلت السومرية نيوز.

وفرضت القوات طوقا أمنيا حول مبنى الدائرة، وأجرت عملية بحث لإلقاء القبض على تلك المجموعة.

وتجمع عشرات المتظاهرين، صباح اليوم الأحد، أمام دائرة المشتقات النفطية في محافظة الديوانية، للمطالبة بإقالة مدراء الدوائر المتحزبين.