رغم الثلوج الغزيرة... منحدرات التزلج اللبنانية تعاني بسبب الأزمة الاقتصادية

يخلو الطريق من حركة المرور المزدحمة عادة على منحدرات التزلج بلبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، بالرغم من تساقط الثلوج بغزرة على مدار الأسابيع الماضية.

وعن حالة الإقبال قالت نيكول وكيم فريحة، مديرة تسويق في منتجع مزار للتزلج "مازال الاقبال ضعيفا نوعا ما، لكن الطقس جميل جدا، مثل هذا الثلج الرائع، ندعو الجميع إلى القدوم إلينا".

وحسب رويترز، أضافت "طقس وثلج موجودين، الأزمة الاقتصادية سوف تؤثر مهما كان السبب، تمكنا من ضبط أسعارنا كي يستطيع الناس الصعود إلى الجبال، فاتكالنا عليهم".

وخفّضت مزار سكاي ريزورت أسعارها بنسبة 30 في المئة في مسعى لجذب المتزلجين.

ويوجد في مزار بعض أفضل منحدرات التزلج التي تمتد على مدى البصر إلى البحر المتوسط غربا وصوب سوريا إلى الشرق. لكن عددا من المنحدرات ما زال مغلقا منذ تساقط الثلوج بغزارة في ديسمبر كانون الأول، تمشيا مع حجم الطلب.

وتعتبر السياحة جزء مهم من الاقتصاد اللبناني الذي يشهد أسوا أزمة منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

ودفعت الأزمة البنوك لفرض قيود صارمة على المبالغ التي يمكن للمودعين سحبها، مما دفع حتى من لديهم سيولة للتفكر مليا قبل إنفاقها.

وقال المرشد السياحي اللبناني بسّام دلي "هذا العام يبدو أنه سيكون الأضعف تستطيع أن تخمن ذلك من رؤية الشورع غير مزدحمة، وجميعنا يعرف السبب".

وقال مرشد سياحي فنلندي ينظم رحلات للتزلج في المنطقة إن ثُلث السائحين القادمين من شمال أوروبا الذين كانوا حاجزين معه هذا العام ألغوا حجوزاتهم.

أضاف المرشد الذي طلب تعريفه باسم مستر أوف تيرنز "تعرفون أن الوضع هنا بالطبع له تأثير، ربما ثُلث مجموعتي ألغوا رحلتهم، كانوا خائفين من لا شيء، كل شيء على ما يرام هنا في الوقت الحالي، نعم هناك بعض التغييرات الصغيرة، بالأساس تتعلق بتغييرات اقتصادية لكن الوضع آمن ولطيف، كل شيء طبيعي، لذلك لم يتغير شيء حقا هنا حاليا".

واستمتع المتزلج جابي طبال بيومه على الرغم من إغلاق العديد من المنحدرات، وعلى الرغم من ضعف الإقبال أشار طبال إلى أنه لا يزال هناك أشخاص يتزلجون موضحا أن هذا هو اليوم الأول هذا العام وأن الطقس بديع والثلوج جميلة.