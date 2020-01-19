إسرائيل تعترف بفشلها أمام "اختراع" فلسطيني جديد

كشفت قناة عبرية النقاب عن فشل إسرائيل أمام سلاح فلسطيني جديد، لم تفلح جهودها بعد في إيقافه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي لم يعرف، حتى الآن، كيف يتعاطى مع بالونات الهيليوم الطائرة، أو البالونات الطائرة، التي تنطلق من قطاع غزة، خاصة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت القناة العبرية "كان" بأن هذا الفشل كان سببا في هجوم الجيش الإسرائيلي، قبل أيام، على قطاع غزة، بهدف وقف إطلاق هذه البالونات.

המתיחות בדרום: בצה"ל עוד לא החליטו כיצד להתמודד עם תופעת בלוני הנפץ מהרצועה. במערכת הביטחון רוצים להתקדם בהסדרה מול חמאס והשבוע צפוי להיכנס לרצועה הכסף הקטארי

הדיווח של @roysharon11 ב-#חדשותהשבת pic.twitter.com/XBavcIVi7i — כאן חדשות (@kann_news) January 18, 2020

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المؤسسة الأمنية ترغب في التقدم في التهدئة مع حركة حماس، وبأن إسرائيل ستسمح بدخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وأول أمس الجمعة، كشفت صحيفة عبرية النقاب عن سقوط بالونات متفجرة على مستوطنات غلاف غزة، للمرة الرابعة في أسبوع واحد.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن بالونات متفجرة - لم تذكر عددها ـ سقطت في مستوطنة أشدود، شمال قطاع غزة، دون وقوع أي إصابات، مؤكدة أن بالونات هيليوم طائرة متفجرة سقطت على شاطئ أشدود، وأن الشرطة الإسرائيلية هرعت إلى المكان، وأغلقته، محذرة من الاقتراب إلى المنطقة التي سقطت فيها البالونات.

בפעם הרביעית ביומיים: בלוני נפץ מעזה נחתו בשטח ישראל • @bokeralmog עם הפרטים >> https://t.co/SSpjlYf00X



(צילום: ארז ברגר, ארכיון) pic.twitter.com/tgF451fk4v — חדשות 13 (@newsisrael13) January 17, 2020

في السياق نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الخميس، بسقوط مجموعة من البالونات المتفجرة في مستوطنة أشكول، التابعة لمستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأوردت القناة العبرية، أنه تم العثور على بالونات مربوطة بجسم مشبوه متفجر في منطقة زراعية في مستوطنة أشكول، وتم استدعاء خبراء المتفجرات للتعامل مع هذه البالونات.

ونقلت القناة، على لسان ضابط يسكن في المستوطنة، أنه لم تقع إصابات بين صفوف المستوطنين جراء سقوط البالون المتفجر، منوهة إلى أن بالونا آخركان قد سقط، أول أمس، الأربعاء، في مستوطنة سيدروت.

בלוני נפץ נחתו בקו החוף של אשדוד ונוטרלו על ידי חבלני המשטרה https://t.co/iPZWEftfS5 pic.twitter.com/A2AucZQuWS — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) January 17, 2020

فيما قالت القناة العبرية الـ"13"، ظهر الجمعة، إنها المرة الرابعة التي تسقط فيها مثل هذه البالونات.

سبق أن كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي، بالتوجه إلى شركات تكنولوجية إسرائيلية وأجنبية لإيجاد حلول لظاهرة البالونات الحارقة، التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.