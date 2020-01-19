السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها

صرح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بأن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد وزير الخارجية السعودي دعوة المملكة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بها، والنأي عن التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم الأحد، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

#الرياض | #الملك_سلمان يستقبل وزير خارجية جمهورية #قبرص، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/hwaBH269Ki — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 19, 2020

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية، منوها بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

كما حضر الاستقبال، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير المملكة لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.

وأقام الأمير فيصل بن فرحان مأدبة غداء في ديوان الوزارة تكريما لوزير خارجية جمهورية قبرص والوفد المرافق.