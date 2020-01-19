"النفط الليبية": قوات شرق ليبيا أغلقت خط أنابيب الحمادة- الزاوية

وتابعت المؤسسة أنها قلصت إنتاجها من حقلي الفيل والشرارة، بعد أن "أغلقت قوات تعمل تحت قيادة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خط أنابيب ينقل النفط من هذين الحقلين"، حسب وكالة "رويترز".

وقالت المؤسسة فى بيان لها اليوم الأحد، إنها تؤكد أن أفرادا من حرس المنشآت النفطية هم من أغلقوا خط أنابيب الحمادة- الزاوية.

وأوضحت أن هذا الأمر اضطر المؤسسة إلى تقليص الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إغلاق موانئ النفط بشرق ليبيا سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، ما يعادل نحو 55 مليون دولار.

وتعاني ليبيا التي لديها أكبر احتياطات نفط في القارة الأفريقية، من العنف وصراعات السلطة منذ سقوط معمر القذافي، في 2011، في أعقاب انتفاضة شعبية وتدخل عسكري قادته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.