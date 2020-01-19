أردوغان: يجب على مؤتمر برلين وضع حد لموقف حفتر

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن تحقيق السلام في ليبيا يتطلب وقف إطلاق النار ووقف "سياسة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر التي وصفها بـ "العداونية".

برلين - سبوتنيك. وقال أردوغان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في ألمانيا على هامش مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة في ليبيا، "من أجل أن تتمتع ليبيا بالسلام والهدوء، يجب على مؤتمر برلين ضمان وقف إطلاق النار وحل سياسي للأزمة، ومن الضروري وضع حد لموقف حفتر العدواني".

وأضاف أردوغان "بذلنا الكثير من الجهد لإقناع (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز) السراج للحضور إلى موسكو وتقديم كل ما هو ممكن. ونتيجة لذلك، وقّعت حكومة الوفاق الوطني اتفاق (وقف إطلاق النار) رغم عدم تحقيق كل تطلعاتهم، إلا أن حفتر لم يوقع الاتفاق، ما يدل أنه لا يؤيد السلام بل يؤيد الحل العسكري".

وتستضيف العاصمة الألمانية، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويشارك في اجتماع برلين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.