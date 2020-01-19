السودان يرحب بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية وينتقد عدم دعوته

رحب السودان بالمؤتمر المنعقد في العاصمة الألمانية برلين لبحث الأزمة الليبية، لكنه في الوقت ذاته انتقد عدم دعوة بعض الدول للمؤتمر.

وقالت الخارجية السودانية في بيان نشرته "واس" ووسائل إعلام عربية متعددة: إن للسودان إسهامات في وقت سابق لمعالجة الأزمة في ليبيا باستضافة مؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا، بمشاركة جميع هذه الدول وبحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، وممثلي الأطراف الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا.

وأكد البيان أن دول الجوار الليبي والسودان تحديداً هي الأكثر تأثرًا بما يجري في ليبيا والأقدر على الإسهام في تحويل ما يخرج به المؤتمر إلى واقع ملموس، معربة عن أملها بأن ينتج عن مؤتمر برلين ما يساعد على تقدم التسوية السياسية في ليبيا.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أنها رحبت بجهود ألمانيا بالتنسيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا لعقد مؤتمر دولي جامع حول ليبيا بهدف إقرار وقفٍ دائم لإطلاق النار وتأكيد الالتزام بحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، بما يساعد على إطلاق عملية سياسية في ليبيا تُفضي إلى توافق وطني يحقق الاستقرار ويجسد تطلعات شعبها.