مقتل 76 وإصابة 81 في قصف جوي لمعسكر تابع للجيش اليمني في مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 157 عسكريا بقصف صاروخي يتهم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بشنه على معسكر تدريبي في محافظة مأرب غربي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر" عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، قوله إن "الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيات الحوثي على محافظة مأرب واستهدف المصلين في أحد معسكرات التدريب أسفر عن استشهاد 76 وإصابة 81 آخرين من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ووحدات أخرى ومدنيين".

العميد مجلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيات الحوثي على محافظة مارب واستهدف المصلّين بأحد معسكرات التدريب أسفر عن استشهاد ٧٩ وإصابة ٨١ آخرين من أبطال القوات المسلحة(من منتسبي اللواء الرابع حمايةرئاسية ومن الوحدات الأخرى)ومن المدنيين — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) January 19, 2020

​وأضاف: "العمل الإجرامي أتى إثر الانتصارات التي حققها جيشنا الوطني في مختلف الجبهات القتالية، وبالأخص في جبهة نهم شرق صنعاء وفي صعدة وتعز والبيضاء".

وقال إن "هذه الدماء ستكون بمثابة مشاعل لا تنطفئ ووهجاً ينير الطريق حتى نأخذ بالثأر من المليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ونستعيد كافة المناطق".

وشدد على "أن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر لن تذهب هدراً وسيتم الرد على المليشيات الحوثية بقوّة في مختلف الجبهات القتالية".

تصريح الناطق الرسمي للقوات المسلحة عن استهداف أحد المساجد القريبة من المعسكر التدريبي بمأرب



رابط الفيديو /https://t.co/JHjq0v3NZ8 — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) January 19, 2020

ومساء أمس السبت، استهدف معسكر الاستقبال بمنطقة المليل شمال غربي مأرب، بصاروخ يعتقد أنه باليستي".

وأبلغ مصدر عسكري، "سبوتنيك"، بأن حريقا اندلع في المعسكر جراء القصف.

ولم تتبن "أنصار الله" القصف الصاروخي الذي يأتي عقب ساعات من توعد الناطق باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة العميد يحيى سريع، بـ" اتخاذ إجراءات مناسبة" رداً على تصعيد الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن معارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ 2015، حيث تسعى الحكومة والتحالف لاستعادة أراضي يسيطر عليها الحوثين، ومن ضمنها العاصمة صنعاء.