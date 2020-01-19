الجزائر... رئيس الجمهورية يتنازل عن بعض صلاحياته لرئيس الوزارء

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تنازله عن صلاحية التعيين في بعض الوظائف في الدولة لرئيس وزرائه عبد العزيز جرّاد.

وأفاد البيان، بأن الرئيس "وبهدف تخفيف إجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة، وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، قرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى الوزير الأول"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

ولم يحدد البيان طبيعة هذه الوظائف التي تنازل الرئيس عن التعيين فيها لرئيس وزرائه.

وتحول منصب رئيس الحكومة، بعد تعديل دستوري أجراه الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في 2016، إلى ”وزير أول“ مكلف بتنسيق عمل الحكومة بصلاحيات محدودة في التعيين.

ووفق هذا التعديل الدستوري، أضحى الرئيس، مركز السلطة التنفيذية، وله صلاحيات حصرية بالتعيين في الوظائف السامية، المدنية منها والعسكرية.