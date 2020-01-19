الكويت توضح حقيقة الأسماء السعودية الواردة في قضية "ضيافة الداخلية"

وبحسب صحيفة "الرأي"، أكدت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، أن أسماء وردت في كشف يتعلق بقضية "ضيافة الداخلية" هي مجرد أسماء من الإنترنت لسعوديين تقدموا لطلب وظيفة بالسعودية ولا علاقة لهم بالأمن.

وأجلَّت محكمة الجنايات القضية إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري للمرافعة، وذلك بعد أن انتهت من سماع مرافعة النيابة العامة.

وخلال مرافعة لها اليوم أمام المحكمة، قدمت النيابة الكويتية كشفا بأسماء "ضيافة الداخلية"، قائلة "إن الأسماء الأمنية السرية التي استضافتها الداخلية هي الأسماء ذاتها التي نشرت في السعودية لأشخاص يبحثون عن وظيفة، إلا أنه في كل مرة كان يتم استضافتهم مع تغيير الرتب.. فالشرطي يصبح لواء واللواء يصبح شرطيا".

وعرضت النيابة الكويتية على "بروجكتر" أمام المحكمة الأسماء الواردة من ديوان المحاسبة للذين استضافتهم وزارة الداخلية كوفود أمنية سرية، كما عرضت كشفا من الإنترنت لذات الأشخاص يطلبون وظيفة في السعودية.

من جانبه، قال نائب مدير نيابة الأموال الكويتية، حمود الشامي، للمتهمين في قضية "ضيافة الداخلية" إن "الوطنية ليست ثوبا نرتديه أو نشيدا نردده"، مشددا على أن "الوطنية هي الحفاظ على الوطن وأمواله".