حفتر يلتقي ماكرون وميركل ويؤكد تمسكه بالثوابت الوطنية

التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، صباح الأحد، كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، أن المشير حفتر التقى كلاً من المُستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي في مقرّ المستشارية بالعاصمة الألمانية برلين في جلستين منفصلتين.

وأفادت الشعبة، في بيان مقتضب، أن القائد العام للجيش الليبي أكد خلال الجلستين على الثوابت والمبادئ الوطنية.

وجاء مؤتمر برلين بعد محادثات في موسكو في 13 يناير/كانون الثاني من أجل التوصل غلى حل سياسي للأزمة الليبية وسيكون مكمل لها.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة إلى أن الوثائق النهائية لبرلين قد تمت الموافقة عليها تقريبًا، فيما أوضحت الأمم المتحدة أن مشروع البيان يتضمن ستة "بنود"، بما في ذلك وقف الأعمال القتالية، والامتثال لحظر الأسلحة، وإصلاح قطاع الأمن.

بالإضافة إلى أطراف النزاع وقادة روسيا وتركيا، ستشارك في المؤتمر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو وممثلون عن عدة دول أخرى.