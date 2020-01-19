الأمن اللبناني يطلق مدافع المياه على محتجين يقذفون حجارة قرب البرلمان في بيروت

أفادت وكالة "رويترز" بأن قوات الأمن اللبنانية أطلقت مدافع المياه على محتجين يقذفون حجارة قرب البرلمان في بيروت في ثاني يوم من العنف.

وحسب "رويترز" أظهرت لقطات بثها التلفزيون اللبناني أن قوات الأمن اللبنانية أطلقت مدافع المياه اليوم الأحد على المتظاهرين الذين كانوا يلقون الحجارة عليهم بالقرب من البرلمان في وسط بيروت.

كانت هذه الليلة الثانية على التوالي من الاحتجاجات العنيفة في قلب العاصمة اللبنانية.