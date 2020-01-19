إعلان مؤتمر برلين: المشاركون يتعهدون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية

تعهد المشاركون في مؤتمر برلين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وجاء ذلك في الإعلان الختامي للمؤتمر.