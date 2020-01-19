طائرات قطرية تحط في مطار الخرطوم... وشكر سوداني على الدعم

حطت طائرات قطرية في مطار الخرطوم اليوم الأحد، فيما وجه السودان الشكر إلى الدوحة "على الدعم السخي".

ووصلت إلى مطار الخرطوم طائرات الشحنة الطبية الممنوحة من الهلال الأحمر القطري للسودان، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وحملت الطائرة الأولى التى وصلت إلى الخرطوم 70 طنا من الأدوية والمستهلكات الطبية.

وكان فى استقبال الطائرة العميد موسى عمر رئيس لجنة استلام الدعم الخارجي باعتباره ممثلا لمجلس السيادة الانتقالي والأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

وقال عماد أبوزيد ممثل وزارة الصحة فى استقبال الطائرات القطرية، إنه يشكر دولة قطر وشعبها على "الدعم السخي".