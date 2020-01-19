لافروف: الوثيقة المتفق عليها في برلين مفصلة وتتضمن الأحكام الخاصة بوقف إطلاق النار الدائم

أكد وزير الخارجية الليبي سيرغي لافروف أن الوثيقة المتفق عليها في مؤتمر برلين مفصلة وتتضمن الأحكام الخاصة بوقف إطلاق النار الدائم

برلين- سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية "نتيجة لذلك، تم الاتفاق على وثيقة مفصلة إلى حد ما، والتي تحتوي على توصيات ومقترحات حول كيفية التغلب على الأزمة الليبية الحالية. المستند مقسم إلى فصول هناك قسم حول الجهود الأمنية، بما في ذلك الحاجة إلى محاولة وقف دائم لإطلاق النار ".

واستضافت العاصمة الألمانية، اليوم فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا ، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية- الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في اجتماع برلين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.