لافروف: روسيا شددت على ضرورة حضور السراج وحفتر إلى مؤتمر برلين

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر برلين"شاركت روسيا في الاستعدادات منذ البداية، وشاركنا في جميع الجولات التحضيرية الخمس. كان إصرارنا على خروج المنظمين من فكرتهم الأصلية للتجمع بدون أحزاب ليبية. تم دعوة الزعماء الليبيين لحضور المؤتمر ، أعني رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ".

وأكد لافروف أنه سيتم إرسال وثيقة برلين النهائية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسوف تحرص روسيا على أن يؤخذ رأي الليبيين في الاعتبار عند النظر فيه" لقد تم تسليط الضوء على دور مجلس الأمن الذي سيتم إرسال هذه الوثيقة إليه (النسخة النهائية) من أجل أن يدرسها مجلس الأمن ويدرسها ويعبر عن موقفه منها. أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفنا وأكد أنه عند النظر في هذه التوصيات، التي تمت الموافقة عليها في برلين سنأخذ بالطبع في الاعتبار رأي الليبيين."

يتبع...