الإمارات تعلن موقفها من نتائج قمة برلين حول ليبيا

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قوله، اليوم الأحد، إن الإمارات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا على أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وبحسب الوكالة الإماراتية أشاد الوزير أيضا بألمانيا لاستضافتها قمة في برلين سعيا للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

وترأس عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي وفد الإمارات المشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي انطلقت أعماله اليوم في ديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برعاية الأمم المتحدة و بمشاركة دولية رفيعة من رؤساء ووزراء خارجية عدد من دول العالم وعدد من المنظمات الدولية.

و أكد بن زايد أن الإمارات "رسالتها دائما للعالم رسالة سلام وتنمية وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة القائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية ومساعدة الشعب الليبي الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيقه الوحدة والتنمية".

وأشاد بن زايد برعاية الأمم المتحدة لهذا المؤتمر الدولي الهام ونوه بجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا مؤكدا أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.