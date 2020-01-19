تسجيل
23:21 19 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث

    عشرات المصابين من الأمن والمحتجين مع تجدد المواجهات وسط بيروت

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104411/34/1044113499.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001191044113526-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA/

    تجددت مساء اليوم الأحد المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما لا تزال أزمة تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد تراوح مكانها على خلفية أزمة اقتصادية.

    © AP Photo / Bilal Hussein
    الأمن يطلق مدافع المياه على محتجين يقذفون حجارة قرب البرلمان في بيروت... بالفيديو
    القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المواجهات تجددت بمحيط مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت.

    وقالت قوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان إن القوات "قامتً برش المياه لإبعاد مثيري الشغب"، مطالبة "المتظاهرين السلميين بالمحافظة على سلمية المظاهرة ومنع المشاغبين من الاستمرار في الاعتداءات، أو الابتعاد من مكان أعمال الشغب لأننا سنكون مضطرين لردع مثيري الشغب ووقف التعدّي وفقاً للقانون".

    كما طالب البيان بـ"الابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، والتهجم على عناصر قوى الأمن بالمفرقعات والحجارة وغيرها من وسائل الأذية التي لن تنتج سوى الفوضى وخسائر  مادية وجسدية".

    يأتي هذا فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل 30 جريحا من وسط بيروت إلى مستشفيات المنطقة وإسعاف 40 إصابة في المكان من القوى الأمنية والمجموعات المحتجة.

    وذكر مراسل "سبوتنيك" أن الجيش تدخل لاحتواء الوضع، ما اضطر المتظاهرين للابتعاد عن موقع المواجهات مع القوى الأمنية في محيط البرلمان.

    في السياق، ذكرت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون سوف يترأس ظهر غد اجتماعا امنيا في حضور وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، للبحث في تطورات الوضع الأمني.

    يأتي ذلك الإعلان من الرئاسة بعد وقت قصير من اجتماع رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، مع رئيس الجمهورية، وسط تقارير صحفية متناقضة حول احتمال الإعلان عن حكومة جديدة. إلا أن دياب غادر قصر بعبدا الرئاسي دون تصريح، حسب وسائل الإعلام اللبنانية.

    وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الأسبوع الماضي، مصادمات بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين احتشدوا قرب مصرف لبنان المركزي احتجاجا على إجراءات مصرفية تسببت بارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، مع تجدد الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي ضد الطبقة السياسية وأدت لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وتكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.

    انظر أيضا:

    بعد زيادة حدة العنف في لبنان... أيهما أقرب تشكيل الحكومة أم الفوضى؟
    لبنان بانتظار خروج الدخان الأبيض إلى العلن بولادة الحكومة العتيدة
    تراجع السيولة النقدية في لبنان بأكثر من نصف مليار ليرة
    الحريري: هناك حكومة جديدة في لبنان وهي التي ستتعامل مع السندات الدولية
    إليسا تعلق على المظاهرات اللبنانية: أشعلتم لبنان بحقدكم... استحوا
    لبنان ثاني أسوأ دولة عالميا من حيث تكوين الأسرة
    مراقبون: لبنان مقدم على جولات عنف إضافية
    الكلمات الدلالية:
    قوى الأمن الداخلي اللبناني, مواجهات, مصابين, بيروت, احتجاجات, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات من فرقة التشجيع خلال استراحة بين الأشواط في مباراة لكرة السلة (بطولة الدوري الأوروبي 2019/2020) - بين الفريقين الروسيين بي كا خيمكي - موسكو وبي كا زينيت - سان بطرسبورغ
    إقالة الحكومة الروسية وتساقط الثلوج في الدول العريبة...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    الجيش الأمريكي يتعافى بعد الهجوم الإيراني على قاعدة بالعراق
    الجيش الأمريكي "يتعافى" بعد الهجوم الإيراني على قاعدة في العراق
    إنفوجراف.. خريطة آبار النفط في ليبيا
    خريطة آبار النفط في ليبيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك