الجيش اليمني: 13 قتيلا من الحوثيين بينهم قيادي في عملية شرق صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بينهم قيادي، في مواجهات شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن "القوات نفذت عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الحوثيين في منطقة حريب بجبهة نهم شرق العاصمة ‎صنعاء".

وأكد "تكبد الحوثيين خلال العملية أكثر من 13 قتيلاً بينهم قائد المجاميع أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وكان مصدر عسكري يمني أفاد لوكالة "سبوتنيك" بسيطرة الحوثيين على التبة الحمراء ومواقع أخرى في جبال يام الاستراتيجية وفي وادي وصت الرابط بين ملح والفرضة، واقترابهم من جبل رشا قرب منطقة قرّودْ، إثر هجوم واسع متعدد المحاور على الجيش اليمني في مديرية نهم.

وتجددت، أمس الأول الجمعة، المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين إثر شن قوات الأخير هجوماً على مواقع للجماعة في التبة السوداء بمنطقة ضبوعة شمال مديرية نهم التابعة إدارياً لمحافظة صنعاء والتي تبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلومترا.

ويسعى الجيش اليمني إلى التقدم باتجاه منطقة المديد مركز مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، وسط مقاومة عنيفة من الحوثيين.