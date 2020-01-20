اليمن.. طيران التحالف العربي يعاود قصف صنعاء وصعدة

جدد طيران التحالف العربي، اليوم الاثنين، غاراته على محافظة صنعاء وسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن غارتين على منطقة العادي في عزلة الأعروش بمديرية خولان جنوب شرقي صنعاء.



وأضاف أن الغارتين عقب ساعات من تنفيذ التحالف غارتين مماثلتين على المنطقة ذاتها.

وحسب المصدر، فإن الغارات يعتقد أنها تستهدف معدات ثقيلة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

في السياق، نفذ طيران التحالف العربي غارة على منطقة الساقية غرب مديرية الغيل غربي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، تعرضت هي الأخرى إلى قصف جوي، حيث شن التحالف غارة جوية على قرية المدافن في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وكان طيران التحالف نفذ، الأحد، 4 غارات على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، 3 غارات منها استهدفت جبال يام الاستراتيجية.