الصليب الأحمر اللبناني: مئات الجرحى خلال تظاهرات في وسط بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الأحد، أن عدد جرحى الاشتباكات في وسط بيروت تجاوز الـ 100 جريح منهم متظاهرين وعناصر تابعين لمكافحة الشغب.

وذكر موقع "النشرة" اللبناني، نقلا عن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، ​جورج كتانة​، أنه على إثر الإشكالات التي وقعت أمس بين ​القوى الأمنية​ ومتظاهرين في ​وسط بيروت​، استجابت فرق ​الصليب الأحمر​ اللبناني وعملت عناصره على تقديم الإسعافات الأولية في موقع الإشكالات لحوالي 100 حالة صحية".

وأشار كتانة إلى أنه "تم نقل 40 حالة صحية إلى ​المستشفيات​ المجاورة ك​الجامعة الأمريكية​ والوردية والروم".

ولفت كتانة إلى أن "الإصابات كانت من الجانبين، أي ​المتظاهرين​ و​القوى الأمنية​".