ولي العهد السعودي مع عدد من الأمراء داخل مطعم "أنابلز"... صور

ظهر ولي العهد السعودي مع عدد من الأمراء ورجال الدولة في مطعم "أنابلز"، الذي يعتبر أحد أرقى المطاعم العالمية.

وظهر في الصورة الأمير خالد بن سطام بن سعود، والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير سلمان بن طلال بن سعود في مطعم "أنابلز" في العلا، الذي يعتبر أحد أرقى المطاعم العالمية ولم يسبق له أن افتتح موقعا مؤقتا في أي بقعة من العالم سوى في محافظة العلا من ضمن فعاليات "شتاء طنطورة"، وذلك حسب صحيفة "سبق" السعودية.

يذكر أن محافظة العلا، منذ إعلان "رؤية العلا" بتوقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لم تعد كما كانت، حيث أصبحت المحافظة الشاهدة على تعاقب الحضارات العريقة على أرضها، تبوح صخورها بحكايات لأقوام خلدوا آثارهم ونمط حياتهم بمنحوتات شامخة على جبالها، لتعيش اليوم عصر الرؤية الجديدة.

يشار إلى أن مهرجان شتاء طنطورة 2020 عاد مجددا للموسم الثاني، إلى منطقة العلا مع الأنشطة الأسطورية الجديدة، التي تدشن في المملكة لأول مرة، مع حضور ضيوف ينثرون الفنون الجديدة، والتي تطرح للجمهور لأول مرة ويتضمن الموسم الثاني تجارِب سياحية مميزة وتجارب خيالية.