سطو مسلح على بنك فلسطيني... فيديو

رصد فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة سطو مسلح على أحد البنوك في فلسطين.

وقال موقع "صدى البلد" إن البنك الذي تعرض للسطو هو فرع "البنك الإسلامي الفلسطيني" في منطقة "دار صلاح" ببيت لحم، حيث داهمه 3 مسلحين مجهولين، وسرقوا منه مبلغا كبيرا.

وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة القبض على الجناة، معلقين على الفيديو بغضب شديد، وأن تلك الأموال هي نتيجة تعب الكثير من المواطنين فيجب على الحكومة القبض على اللصوص بسرعة.

جدير بالذكر أن المقطع انتشر بسرعة كبيرة حتى وصل إلى الجهات الأمنية ووعدوا المواطنين بحل المشكلة سريعا والوصول إلى الجناة واسترجاع المال.