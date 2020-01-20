الجيش الصومالي يقتل 12 ويصيب 15 في عملية أمنية ضد مسلحي "الشباب"

نفذ الجيش الصومالي، اليوم الاثنين، عمليه أمنية قتل خلالها 12 مسلحا وأصاب 15 آخرين من حركة الشباب بإقليم جوبا السفلي.

القاهرة - سبوتنيك. وأعلن قائد الفرقة الـ5 من الكتيبة الـ16 للقوات الخاصة للجيش الوطني، حسن آدم محمد، لإذاعة صوت القوات المسلحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "صونا"، "مقتل 12 مسلحا من مليشيات الشباب وإصابة 15 آخرين خلال تنفيذ العملية الأمنية".

وأضاف أن الجيش الوطني "تمكن من السيطرة على عدة مناطق على بعد 37 كيلومترا من مدينة كيسمايو"، مشيرا إلى أنهم "سيواصلون تنفيذ العمليات العسكرية حتى يتم تطهير فلول مليشيات الشباب المتمردة من المناطق القليلة المتبقية في أقاليم جوبا".

ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعا دامياً بين حركة الشباب التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وقوات الحكومة المركزية.

وتشن القوات الأميركية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

وأواخر الشهر الماضي، قُتل نحو 90 شخصا فيما أصيب عشرات آخرون بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة أمام مكتب للضرائب بأفغوي جنوب غربي مقديشو.