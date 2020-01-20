الرئيس اللبناني يستقبل السفير الروسي في لبنان

نشرت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، معلومات عن زيارة قام بها السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين إلى القصر الجمهوري في بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأرفقت التغريدة بصورة مشتركة لرئيس الجمهورية ميشال عون والسفير الروسي في قصر بعبدا الجمهوري.

الرئيس عون عرض التطورات مع السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين الذي نقل إليه تضامن روسيا مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه pic.twitter.com/W43OVyewf4 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 20, 2020

وذيلت الصورة ببيان جاء فيه "الرئيس عون عرض التطورات مع السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين الذي نقل إليه تضامن روسيا مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه".