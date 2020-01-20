مصر توقع 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز بأكثر من 452 مليون دولار

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، إن الوزير طارق الملا وقع تسعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريبا تشمل حفر 38 بئرا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن "الاتفاقات جرى إبرامها مع هيئة البترول وشركة شل لمناطق شرق حورس وأبو سنان وغرب الفيوم بالصحراء الغربية، وكذلك مع هيئة البترول وشركة أباتشي فيما يخص تعديلا بمنطقتي غرب كنايس وغرب كلابشة بالصحراء الغربية ومع إيجاس وشركتي شل وبتروناس بمنطقتي الفنار وشمال سيدي جابر بالبحر المتوسط ومع إيجاس وشركتي شل وبي.بي في منطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط".

وكان الملا قد أعلن، في وقت سابق، عن أن مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا يوقعون على الإعلان المبدئي لتأسيس منظمة إقليمية للغاز.

وقال الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس الماضي: "مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا يوقعون على الإعلان المبدئي لتأسيس منظمة إقليميه للغاز"، مضيفا أن "المنظمة ستسمى "منتدى غاز شرق المتوسط" وسيكون مقرها القاهرة".

وتابع الملا: "7 دول مؤسسة لهذا المنتدى وقعوا بالأحرف الأولى لإنشاء هذا المنتدى، وسيقوم الأعضاء المؤسسين بتقديم الإطار التأسيسي للمفوضية الأوروبية لمراجعته".

وبحث وزير البترول المصري، طارق الملا، في القاهرة، مع وزيري الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبس، واليوناني كوستين هاتزيداكس، التعاون الإقليمي في مجال الغاز في الشرق الأوسط، وذلك على هامش مؤتمر منتدى المتوسط للغاز الذي يعقد في القاهرة.