المملكة تفاجئ السعوديين هذا الأسبوع

تعتزم سلطات المملكة العربية السعودية تدشين مشروع "التاكسي الأخضر"، خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد انتهاء فترة من التجارب واكتمال التجهيزات المتعلقة به.

ومن المقرر أن تبدأ سيارات الأجرة الجديدة في الظهور في مطارات المملكة، على أن يستمر التغيير تدريجيا ليشمل جميع سيارات الأجرة في السعودية، بحسب ما أعلنت عنه قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين.

فيديو | إطلاق مشروع " التاكسي الأخضر " في #المملكة خلال أيام والبداية من المطارات #الإخبارية pic.twitter.com/Y0TSbLLEKv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2020

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن سيارات "التاكسي الأخضر"، تشمل تجهيزات داخلية حديثة، تحتوي على مميزات عديدة، من بينها خاصية السداد الإلكتروني للأجرة، كما أنها ترتبط بتقنيات التتبع الحديثة، مع اتصالها بالخرائط.

يشار إلى أن الهيئة العامة للنقل السعودية بدأت في تنفيذ برنامجها الخاص بتغيير هوية الأجرة وتطوير سائقيها، الذي يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطور في جميع المجالات.

وطرحت الهيئة فرصة لتأهيل جميع الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة في جانب الهوية الخارجية لسيارات الأجرة، ليشمل التطوير جميع مدن المملكة بالتدريج.