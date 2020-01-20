10 معلومات عن مفيدة عبد الرحمن وسر احتفال "غوغل" بها

يحتفل محرك البحث "غوغل"، اليوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني، بولادة المحامية المصرية، مفيدة عبد الرحمن.

لكن يتساءل الكثيرون من هي مفيدة عبد الرحمن وما سر احتفال "غوغل" بذكرى ميلادها الـ106.

لذلك نقدم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن المحامية المصرية مفيدة عبد الرحمن، التي تحتفل "غوغل" بها:

1- أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية.

2- أول امرأة ترفع دعوى قضائية أمام محكمة عسكرية في مصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر.

3- التحقت بكلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) عام 1935، وحصلت على بكالوريوس الحقوق عام 1939.

4- حظيت بشهرة كبيرة من أول قضية رافعت فيها، كانت "قتل غير متعمد"، خاصة بعدما حصلت على حكم البراءة لموكلها.

5- حظيت بشهرة واسعة أيضا عند دفاعها عن درية شفيق في فبراير/شباط 1951، التي اتهمت بتنظيم مسيرة نسائية لمقاطعة البرلمان للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

6- في عام 1959، أصبحت عضوة في البرلمان المصري عن الغورية والأزبكية لمدة 17 عاما متتالية.

نتكلم عن مفيدة عبدالرحمن (أول محامية مصرية)؟

وكيف يمكن أن تُزهر النساء إذا وُجِدَن بين من يدعمهن؟ pic.twitter.com/bTaLJ2Av8H — NIBRAS 🐨✨ (@NibrasAlRushdi) January 20, 2020

​7- شاركت خلال عملها في البرلمان في أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين تنظم مسائل الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق وغيرها.

8- المرأة الوحيدة التي شاركت في عمل لجنة تعديل قوانين الوضع للمسلمين التي بدأت في الستينيات.

9- حصلت على لقب "الأم العاملة المثالية"، نظرا لأنها كانت محامية وبرلمانية وناشطة حقوقية وأم لتسعة أبناء.

10- توفيت مفيدة عبد الرحمن يوم 3 سبتمبر/أيلول 2002، عن عمر يناهز الـ88 عاما.