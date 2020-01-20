10 معلومات عن مفيدة عبد الرحمن وسر احتفال "غوغل" بها

لكن يتساءل الكثيرون من هي مفيدة عبد الرحمن وما سر احتفال "غوغل" بذكرى ميلادها الـ106.
1- أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية.
2- أول امرأة ترفع دعوى قضائية أمام محكمة عسكرية في مصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر.
3- التحقت بكلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) عام 1935، وحصلت على بكالوريوس الحقوق عام 1939.
4- حظيت بشهرة كبيرة من أول قضية رافعت فيها، كانت "قتل غير متعمد"، خاصة بعدما حصلت على حكم البراءة لموكلها.
5- حظيت بشهرة واسعة أيضا عند دفاعها عن درية شفيق في فبراير/شباط 1951، التي اتهمت بتنظيم مسيرة نسائية لمقاطعة البرلمان للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
6- في عام 1959، أصبحت عضوة في البرلمان المصري عن الغورية والأزبكية لمدة 17 عاما متتالية.
نتكلم عن مفيدة عبدالرحمن (أول محامية مصرية)؟— NIBRAS 🐨✨ (@NibrasAlRushdi) January 20, 2020
وكيف يمكن أن تُزهر النساء إذا وُجِدَن بين من يدعمهن؟ pic.twitter.com/bTaLJ2Av8H
7- شاركت خلال عملها في البرلمان في أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين تنظم مسائل الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق وغيرها.
8- المرأة الوحيدة التي شاركت في عمل لجنة تعديل قوانين الوضع للمسلمين التي بدأت في الستينيات.
9- حصلت على لقب "الأم العاملة المثالية"، نظرا لأنها كانت محامية وبرلمانية وناشطة حقوقية وأم لتسعة أبناء.
10- توفيت مفيدة عبد الرحمن يوم 3 سبتمبر/أيلول 2002، عن عمر يناهز الـ88 عاما.
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