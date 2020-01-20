السعودية تفتتح أول قسم نسائي عسكري في الجيش... صور

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الأحد، عن افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة.

وافتتح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة السعودية لاستقطاب وتلبية احتياجات أفرعها من العنصر النسائي، وذلك حسب موقع "وزارة الدفاع السعودية".

افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة.https://t.co/O7E4UQO2sf pic.twitter.com/P9ReLenuhD — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 19, 2020

واستمع الرويلي إلى شرح عن إجراءات مراحل القبول والأماكن التي ستعمل فيها المرأة في القوات المسلحة من مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة.