المصري محمد صفوت يودع "أستراليا المفتوحة" للتنس

ودّع بطل مصر في التنس، محمد صفوت، المصنف رقم 172 عالميًا والأول عربيا، بطولة أستراليا المفتوحة، صباح اليوم الاثنين.

وخرج صفوت من البطولة في المباراة الافتتاحية التي واجه فيها الفرنسي غريغور بارير المصنف رقم 82 عالميا، بحسب "رويترز".

وانطلقت المباراة فى تمام الساعة الثانية صباح اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، بثلاثة مجموعات لمجموعة واحدة جاءت نتائجها كالتالي: 7/6 6/7 4/6 6/7.

وامتدت المباراة لأربع ساعات حيث تقدم صفوت بالجموعة الأولى قبل أن يتراجع في باقي المجموعات، ورغم الخسارة يعتبر تواجد صفوت في الدور الرئيسي لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا، حيث عاد العلم المصري للظهور في البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما.

وكان محمد صفوت قد تمكن من الوصول للجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات "الجراند سلام" بهذا الموسم، وذلك بعد تغلبه على اللاعب الروسي يفجيني دونسكي المصنف 106 عالمياً والفائز على السويسري روجر فيدرير في بطولة دبي منذ سنتين، ليحقق البطل المصري إنجازاً تاريخيا للتنس المصري.

وفاز صفوت بمجموعتين للا شيء كانت تفاصيلها 7-5 / 6-4، وذلك بعد مباراة استمرت ساعة ونصف من اللعب المتكافئ والقوي، وبذلك يدخل الجدول الرئيسي للبطولة، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي في هذه البطولة.