الكرملين: موسكو تقيم إيجابا مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الكرملين يقيم إيجابيا المؤتمر المعني بليبيا في برلين ، وقد تم اتخاذ خطوة مهمة نحو التسوية ، والآن سيستمر العمل تحت رعاية الأمم المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين:

"نقدر بشكل إيجابي. لقد اتخذت خطوة مهمة للغاية نحو التسوية النهائية. الآن، سيستمر العمل، بناءً على هذه الخطوة المهمة الأولى، تحت رعاية الأمم المتحدة".

يذكر أن مؤتمراً دولياً حول ليبيا انعقد في برلين، يوم أمس الأحد، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى.

وكان فائز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، وخليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، حاضرين في القمة، رغم أنه لن يكن بالإمكان مرة أخرى، تنظيم محادثات مباشرة بينهما.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.