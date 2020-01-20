المحكمة الاتحادية تكشف حقيقة قرار خروج القوات الأجنبية من العراق

علقت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، على قرار خروج أو بقاء القوات الأجنبية في البلاد.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر أي قرار بخصوص خروج أو بقاء القوات الأجنبية من العراق"، وذلك حسب موقع "السومرية" العراقي.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، قتلت الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد.

وردت إيران، بعدها بـ 5 أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين، شمالي وغربي العراق.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية غضبا شعبيا وحكوميا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين واشنطن وطهران، وعلى خلفية الصراع، قررت بغداد إخراج القوات الأجنبية من البلاد، لكن واشنطن ترفض ذلك، وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد.