العراق... المالكي والحكيم يؤكدان ضرورة الابتعاد عن "المرشح الجدلي" لرئاسة الحكومة

أصدر زعيم "تيار الحكمة الوطني" في العراق، عمار الحكيم، بيانا قال فيه إنه بحث مع رئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، مستجدات الوضع السياسي في العراق.

ونقلت شبكة "رووداو" عن الحكيم تأكيده على "أهمية إنهاء حالة تصريف الأعمال كونها محدودة الصلاحيات وغير قادرة على خدمة المواطنين في ظل استحقاقات الاصلاح وتوفير الخدمات وفرص العمل".

وأشارا إلى "ضرورة اختيار شخصية مستقلة كفوءة ذات تاريخ نزيه قادرة على إدارة البلاد في المرحلة القادمة والتهيئة للانتخابات المبكرة، فيما شددنا على ضرورة الابتعاد عن المرشح الجدلي"، حسب البيان.

وأضاف الحكيم في البيان أنه "دعونا القوى السياسية إلى النهوض بمسؤولياتها تجاه التحديات الحالية على مستوى الإصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين على المستوى التشريعي والرقابي".

وأكد الحكيم في ختام البيان على "ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات والتجاذبات الدولية والإقليمية والسعي لجعله منطقة التقاء لا منطقة تقاطع".

في سياق متصل، قتل متظاهران اثنان، وأصيب 50 خلال الساعات الـ24 الساعة الماضية في احتجاجات تشهدها العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، واختيار حكومة جديدة خلفا لحكومة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته للبرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبدأ محتجون في مناطق من شرقي العاصمة بغداد، مثل مخرج حي المعلمين، وطرق رئيسية من مدينة الصدر، والبلديات، وشارع فلسطين، وغيرها، بالاستعداد لإغلاقها بعد منتصف ليلة اليوم.

وشهدت العاصمة بغداد، الأحد 19 يناير/ كانون الثاني، ازدحامات مرورية خانقة، بعد خروج الطريق السريع "محمد القاسم" عن الخدمة، وسط استعدادات لإعلان عصيان مدني، اليوم الاثنين.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، الاحتجاجات الشعبية الكبرى حتى الآن، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، لتغيير الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.