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14:43 20 يناير/ كانون الثاني 2020
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    الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحظة وصوله قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار، لندن، المملكة المتحدة، 20 يناير/ كانون الثاني 2020

    السيسي يطالب بفتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الأفريقية... فيديو

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
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    أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن تطلعه لبناء شراكات جادة مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم بريطانيا.

    وطالب السيسي، خلال كلمته أمام قمة "أفريقيا ـ بريطانيا للاستثمار"، بتقديم ضمانات استثمارية لتعزيز التبادل التجاري مع أفريقيا، وفتح الأسواق البريطانية أمام منتجات القارة، بالإضافة إلى توفير التمويل الدولي للمشروعات الصغيرة، والارتقاء بمعدلات الإنتاج الصناعي في القارة.

    وأكد الرئيس المصري، أنه بعد مرور عام حافل من الجهد على طريق تحقيق أولويات القارة المتمثلة في إرساء الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي الأفريقي، هناك فرص واعدة تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد الاستثمارية العالمية، والتأكيد على انفتاحها التام للتعامل مع الشركاء كافة ومن بينهم بريطانيا.

    وقال: "نستهدف تكثيف تركيز المشروعات الرامية لتطوير النية التحتية لتحقيق الاندماج القاري خاصة التي تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البينة التحتية وعلى رأسها محور (القاهرة كيب تاون)، إضافة إلى مشروعات الربط عبر خطوط السكك الحديدية".

    وأوضح السيسي، ضرورة تفعيل مختلف المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية لزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولي وإقامة سوق أفريقي جاذب.

    وشدد على أهمية دور القطاع الخاص: "الدور المهم للقطاع الخاص المحلي في تعزيز الجهود الوطنية للدول الأفريقية في تحقيق التنمية وتدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والأفريقي وتذليل العقبات".

    وطالب الرئيس المصري في كلمته، بضرورة الاستمرار في جهود تمكين الشباب والمرأة بدول القارة، وتوفير فرص العمل لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي، وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من التعامل مع أولويات العصر والنفاذ للتكنولوجيا المتقدمة.

    وتابع: "واستنادا على ما تقدم، أعرب عن تطلعنا لبناء شراكات جادة بين الأشقاء الأفارقة والشركاء الدوليين، وعلى رأسهم المملكة المتحدة تقوم على العناصر التالية":

    - تقديم ضمانات استثمار حكومية للشركات الدولية ومنها البريطانية لطمأنة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات مباشرة في دول القارة.

    - تهيئة السبل لتعزيز المبادلات التجارية بشكل أكثر عدالة مع القارة استنادًا إلى المصالح المشتركة ومنها فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الإفريقية.

    - توفير التمويل الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان الإفريقية تحقيقا لتطلعات التنمية في دول القارة.

    - الارتقاء بمستوى معدلات الإنتاج الصناعي والخدمي في القارة.

    وانطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن قمة "الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020"، بحضور رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونحو 53 من قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.

    وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في أفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني في القارة الأفريقية.

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