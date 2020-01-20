الرئيس اللبناني يدعو إلى التمييز بين المتظاهرين السلميين ومثيري الشغب

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية إلى التمييز بين المتظاهرين السلميين ومن يقومون بأعمال الشغب، وذلك عقب تجدد الاحتجاجات في العاصمة بيروت، خلال الأيام الماضية، وسقوط مصابين إثر المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.

بيروت - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن عون، وخلال اجتماع أمني عقد في القصر الرئاسي "نوّه بالجهود التي بذلتها القوى العسكرية والأمنية خلال الأسابيع الماضية خلال الأحداث التي وقعت في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، داعيا إلى التمييز بين المتظاهرين السلميين وأولئك الذي يقومون بأعمال شغب واعتداءات".

وأضاف البيان أن الاجتماع الأمني تضمن عرضاً لتقارير قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية عن "الأوضاع العامة في البلاد والإجراءات التي اعتمدت لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة".

وأشار البيان إلى أنه "بعد المناقشة، تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الإجراء، كذلك تقرر تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان حسن تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها".

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت، أمس الأحد، بأن عدد جرحى الاشتباكات في وسط بيروت تجاوز الـ 100 جريح منهم متظاهرين وعناصر تابعين لمكافحة الشغب.

وذكر موقع "النشرة" اللبناني"، نقلا عن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، ​جورج كتانة​، أنه "على إثر الإشكالات التي وقعت أمس بين ​القوى الأمنية​ ومتظاهرين في ​وسط بيروت​، استجابت فرق ​الصليب الأحمر​ اللبناني وعملت عناصره على تقديم الإسعافات الأولية في موقع الإشكالات لحوالي 100 حالة صحية".

وأشار كتانة إلى أنه "تم نقل 40 حالة صحية إلى ​المستشفيات​ المجاورة ك​الجامعة الأمريكية​ والوردية والروم"، ولفت كتانة إلى أن "الإصابات كانت من الجانبين، أي ​المتظاهرين​ و​القوى الأمنية​".