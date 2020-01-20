الجيش اليمني يعلن مقتل 23 مسلحا من "أنصار الله" في هجوم شرقي صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة "أنصار الله"، في مواجهات شرق العاصمة صنعاء.

أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، بأن "الجيش الوطني شن هجوما مباغتا على مواقع للحوثيين في ميمنة جبهة نهم شرق صنعاء تمكنت خلاله من قتل 23 عنصرا حوثيا وتدمير 3 آليات وعربة وإسقاط طائرة مُسيرة".

وأضافت أن "مقاتلات التحالف نفذت غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين على امتداد جبهة نهم، تكبدوا خلالها عشرات القتلى والجرحى وخسائر في العدة والعتاد".

وأشارت إلى "شن الجيش فجر الجمعة هجوما واسعا على مواقع للحوثيين على امتداد جبهات الميمنة الميسرة والقلب في نهم، سقط على أثره عشرات القتلى والجرحى".

كان الجيش اليمني قد أعلن، مساء الأحد، تنفيذ عملية استدراج ناجحة لمجموعات من الحوثيين في منطقة حريب بجبهة نهم، أوقعت أكثر من 13 قتيلاً بينهم قائد ميداني يدعى أبو ثابت الهاشمي.

في السياق، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" باستمرار تقدم الحوثيين وسيطرتهم على مواقع في بران وباتجاه الفرضة بعد ساعات من استعادتهم التبة الحمراء ومواقع في جبال يام الاستراتيجية ووادي وصت الرابط بين ملح والفرضة، واقترابهم من جبل رشا قرب منطقة قرّودْ.

وذكر أن الجيش اليمني عزز مواقعه في مديرية نهم بكتائب من محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، على إثر تقدم الحوثيين وإسقاطهم مواقع عسكرية في المديرية الجبلية.

ولفت إلى شن التحالف غارتين جويتين على منطقة المجاوحة في نهم، وسط تحليق مكثف.